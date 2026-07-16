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В Ростовской области налог для клиник ЭКО снизили до 10%

Налог для коммерческих медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО в Ростовской области снизили до 10%. Об этом стало известно по итогам внеочередного 34-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области.

Налог для коммерческих медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО в Ростовской области снизили до 10%. Об этом стало известно по итогам внеочередного 34-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области.

Депутаты приняли поправки в налоговое законодательство. Они расширяют сферу применения инвестиционного налогового вычета: теперь им может воспользоваться бизнес, направляющий средства на поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений, где проходят подготовку дети и молодежь.

Данная мера распространяется на весь 2026 год и призвана поддержать медицинские клиники, которые занимаются вопросами рождаемости и репродуктивного здоровья.