В Ростовской области налог для клиник ЭКО снизили до 10%

Депутаты приняли поправки в налоговое законодательство. Они расширяют сферу применения инвестиционного налогового вычета: теперь им может воспользоваться бизнес, направляющий средства на поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений, где проходят подготовку дети и молодежь.