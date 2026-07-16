Луна-Теодора, Светозар и Зоя: как воронежцы называли детей с апреля по июнь

Уникальными именами для новорождённых в Воронежской области во втором квартале 2026 года стали Луна-Теодора и Венеция. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС в среду, 15 июля.
Среди редких имён: Стефанида, Антон, Станислава, Всеволод, Наталья, Пелагея, Миролина, Герман, Марфа, Игнат, Матрёна, Пахом, Зоя, Светозар, Спиридон, Забава.
Самыми популярными именами оказались Анна и Михаил. Так назвали 89 и 124 ребёнка соответственно.
В топ-10 женских имён вошли: Варвара, Мария, София, Полина, Василиса, Ева, Мирослава, Виктория и Алиса. Мальчиков родители чаще всего называли: Александр, Иван, Матвей, Артём, Дмитрий, Тимофей, Егор, Марк и Кирилл.