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Луна-Теодора, Светозар и Зоя: как воронежцы называли детей с апреля по июнь

Самые редкие и популярные имена для новорождённых назвали в ЗАГС.

Источник: АиФ Воронеж

Уникальными именами для новорождённых в Воронежской области во втором квартале 2026 года стали Луна-Теодора и Венеция. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС в среду, 15 июля.

Среди редких имён: Стефанида, Антон, Станислава, Всеволод, Наталья, Пелагея, Миролина, Герман, Марфа, Игнат, Матрёна, Пахом, Зоя, Светозар, Спиридон, Забава.

Самыми популярными именами оказались Анна и Михаил. Так назвали 89 и 124 ребёнка соответственно.

В топ-10 женских имён вошли: Варвара, Мария, София, Полина, Василиса, Ева, Мирослава, Виктория и Алиса. Мальчиков родители чаще всего называли: Александр, Иван, Матвей, Артём, Дмитрий, Тимофей, Егор, Марк и Кирилл.