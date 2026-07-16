«Навигатор» региональных сервисов и каналов доступен нижегородцам в «Максе»

«Пользователям МАХ будет удобно прибегнуть к помощи “цифрового навигатора”, чтобы сэкономить свое время и не искать нужный сервис в национальном мессенджере. Вместо этого — простой в использовании бот, где собраны все сервисы первой необходимости», — пояснил замминистра.