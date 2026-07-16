«Навигатор» региональных сервисов и каналов доступен нижегородцам в «Максе»

Жителям Нижегородской области больше не придется искать региональные сервисы и государственные боты по всей Сети: выбрать нужный канал они могут в мессенджере МАХ. Проект реализован региональным Центром координации проектов цифровой экономики, сообщили в пресс-службе правительства.
По ссылке пользователи «Макса» могут перейти в официальные боты «Госуслуги» и «Госключ», чат-бот «Карты жителя Нижегородской области», чат-бот для поиска доступных точек общественного Wi-Fi. Также с помощью единой витрины сервисов граждане получат возможность обратиться в МФЦ, получить телемедицинскую консультацию, узнать о мерах поддержки ИТ-сектора и так далее.
Заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов считает, что жители региона оценят удобство нового инструмента.
«Пользователям МАХ будет удобно прибегнуть к помощи “цифрового навигатора”, чтобы сэкономить свое время и не искать нужный сервис в национальном мессенджере. Вместо этого — простой в использовании бот, где собраны все сервисы первой необходимости», — пояснил замминистра.
Ранее мы рассказывали о том, что в Нижегородской области стала доступна карта, позволяющая узнать, на какой АЗС можно заправить машину.