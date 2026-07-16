Атлет из Вейделевки представит Белгородскую область в финале марафона

Юлия Прудникова из поселка Вейделевка представит Белгородскую область на всероссийском финале марафона «Земля спорта» в сентябре. Он проходит в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Вейделевского округа.
Региональный этап состоялся на центральном стадионе города Короча. В общей сложности за победу боролись 180 участников. Программа соревнований включала многоборье ГТО, семейную эстафету и силовой экстрим. Юлия Прудникова стала чемпионом среди женщин в дисциплине ГТО, сделав 96 отжиманий за 4 минуты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.