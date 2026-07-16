В Иванове пройдет круглый стол, посвященный применению нейросетей в бизнесе

Круглый стол «Искусственный интеллект: как бизнесу использовать нейросети в 2026 году и повысить эффективность. Программа “Сделано в России”. Экспорт и не только» пройдет в Иваново 23 июля, сообщили в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области». Поддержка отечественного предпринимательства является одним из приоритетов нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».
Участникам расскажут о нейросетях для работы бизнеса, изучении конкурентов и целевой аудитории с помощью искусственного интеллекта, создании через ИИ постов для социальных сетей, генерации визуальных материалов для продвижения своего товара и многом другом. Кроме того, слушатели узнают, как присоединиться к программе «Сделано в России».
Событие состоится в центре «Мой бизнес» по адресу: Шереметевский проспект, 85 Г. Участие в круглом столе бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.