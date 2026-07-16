На Дону проведут масштабное обновление общественного транспорта

Ростовская область получит федеральную субсидию на обновление парка общественного транспорта — реализация программы стартует в 2027 году. Заявка региона была одобрена Министерством транспорта России.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регион направят свыше 642 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства планируется приобрести 112 новых комфортабельных автобусов.
Как уточнила министр транспорта Алёна Беликова, в транспортные парки поступят 16 автобусов малого, 16 — среднего и 80 — большого класса. Помимо федеральной субсидии, на модернизацию транспорта задействуют средства областного бюджета и внебюджетные источники: совокупный объём финансирования превысит 1,2 миллиарда рублей.
В министерстве подчёркивают, что закупки ведутся с учётом анализа пассажиропотоков: это позволит точнее закрывать потребности на конкретных маршрутах. Ожидается, что масштабное обновление укрепит транспортные связи, сократит время ожидания на остановках и повысит доступность и надёжность общественного транспорта.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Развитие общественного транспорта».