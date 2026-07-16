На Дону проведут масштабное обновление общественного транспорта

В министерстве подчёркивают, что закупки ведутся с учётом анализа пассажиропотоков: это позволит точнее закрывать потребности на конкретных маршрутах. Ожидается, что масштабное обновление укрепит транспортные связи, сократит время ожидания на остановках и повысит доступность и надёжность общественного транспорта.