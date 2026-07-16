Верховный суд не вернул водительские права сотруднице ГИБДД из Красноярского края

По данным дела, в ноябре 2024 года сотрудница приехала на службу на личном автомобиле Nissan X-Trail. Она опоздала на работу, после чего ее вызвали в кабинет начальника. Там, как следует из материалов, от нее почувствовали запах алкоголя, а затем на место вызвали инспекторов ДПС.