Верховный суд не вернул водительские права сотруднице ГИБДД из Красноярского края

Верховный суд РФ признал законным лишение водительских прав сотрудницы ГИБДД из Боготола Красноярского края. Женщину наказали за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
По данным дела, в ноябре 2024 года сотрудница приехала на службу на личном автомобиле Nissan X-Trail. Она опоздала на работу, после чего ее вызвали в кабинет начальника. Там, как следует из материалов, от нее почувствовали запах алкоголя, а затем на место вызвали инспекторов ДПС.
Женщину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Сотрудница ГИБДД пыталась оспорить решение. Она заявляла, что в момент составления протокола уже не была за рулем, а находилась в кабинете начальника, поэтому не считалась водителем.
Однако Верховный суд с этими доводами не согласился. В решении указано, что ее жалоба опровергается собранными доказательствами, в том числе показаниями начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Боготольский» и видеозаписью.
В итоге наказание оставили в силе, а жалобу отклонили.