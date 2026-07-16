В музей-заповедник «Царское Село» вернули украденную в войну книгу Александра II

Книга — роман «Саша» французского автора Леона Дюшмена (псевдоним — Фервак), рассказывающий о судьбе фрейлины Александры при российском императорском дворе. «Саша» была издана в Париже в 1875 году в Париже. На издании стоит штамп царскосельской библиотеки.
Книга была передана в дар музею Ксенией Дмитриевой — вдовой известного переводчика, испаниста и коллекционера Александра Казачкова. Он купил издание в букинистическом магазине в Мадриде семь лет назад. Самое интересное, что на форзаце книги есть надпись синими чернилами на испанском языке: «Эта книга подобрана мною среди развалин Царскосельского дворца в окрестностях Санкт-Петербурга во время поездки в январе месяце 1943 года на участок германского фронта, который обороняла испанская “Голубая дивизия”. Экслибрис царя Александра II. Игнасио де Мельгар». На момент приобретения книги экслибрис императора уже отсутствовал, но сохранился штамп библиотеки, а также довоенный инвентарный номер и экслибрис Игнасио де Мельгара.
Выяснилось, что Игнасио де Мельгар и Рохас Альварес де Абреу и де Висенте (1904−1983) — 8-й маркиз де ла Регалия, член городского совета Мадрида при Франко. Его род восходит к Фернанду I Великому Кастильскому, который в XI веке провозгласил себя императором всей Испании. Как говорил Александр Казачков, российский император «дал почитать» книгу из своей библиотеки потомку первого кастильского короля".
«Голубая дивизия» (250-я пехотная дивизия вермахта) — испанское добровольческое формирование, воевавшее на стороне нацистской Германии. В период блокады Ленинграда она была переброшена на советско-германский фронт и с осени 1942 года до начала 1944 года оккупировала пригороды, в том числе Пушкин и Павловск.
— К нам возвращаются вещи, похищенные во время оккупации Пушкина. Среди них больше всего книг. За последние три десятилетия нам вернули 126 книг со штампами царскосельской императорской библиотеки, — уточнила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по научной работе Ираида Ботт.
Также ГМЗ «Царское Село» на днях вернули еще несколько предметов из царскосельской коллекции, попавших в Испанию во время войны.