В музей-заповедник «Царское Село» вернули украденную в войну книгу Александра II

Книга была передана в дар музею Ксенией Дмитриевой — вдовой известного переводчика, испаниста и коллекционера Александра Казачкова. Он купил издание в букинистическом магазине в Мадриде семь лет назад. Самое интересное, что на форзаце книги есть надпись синими чернилами на испанском языке: «Эта книга подобрана мною среди развалин Царскосельского дворца в окрестностях Санкт-Петербурга во время поездки в январе месяце 1943 года на участок германского фронта, который обороняла испанская “Голубая дивизия”. Экслибрис царя Александра II. Игнасио де Мельгар». На момент приобретения книги экслибрис императора уже отсутствовал, но сохранился штамп библиотеки, а также довоенный инвентарный номер и экслибрис Игнасио де Мельгара.