В Киренске намерены восстановить работу аэропорта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о срочных мерах для возобновления работы аэропорта в Киренске. Напомним, с 1 июня 2026 года он перестал принимать самолеты. Причина — неудовлетворительное состояние аэродрома.
— Мы понимаем, что аэропорт имеет огромное значение для жителей всего Киренского округа — а это около 17 тысяч человек! И именно авиатранспорт является для людей основным способом связи с областным центром. Кроме того, объект стратегический в плане жизнеобеспечения северных территорий, — подчеркнул глава региона.
Он провел совещание с представителями правительства, профильных министерств и мэром округа Кириллом Свистелиным. Участники встречи договорились о конкретных шагах. Главное решение — направить деньги из внебюджетных источников на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Средства выделят в кратчайшие сроки. Свою часть финансирования на эти же цели направит и оператор аэродрома.
Игорь Кобзев дал поручение мэру Киренского округа без промедлений организовать ремонтные работы и согласовать все детали с подрядчиком. Кроме того, в ближайшие дни областное правительство вместе с Росавиацией обсудит дорожную карту по полному решению проблемы.