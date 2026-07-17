В Киренске намерены восстановить работу аэропорта

— Мы понимаем, что аэропорт имеет огромное значение для жителей всего Киренского округа — а это около 17 тысяч человек! И именно авиатранспорт является для людей основным способом связи с областным центром. Кроме того, объект стратегический в плане жизнеобеспечения северных территорий, — подчеркнул глава региона.