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Калининградская область и Беларусь укрепляют спортивное взаимодействие

Тему обсудили на прошедшем заседании Российско-Белорусского Совета по сотрудничеству.

На прошедшем в региональном правительстве заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с Беларусью обсудили тему спорта. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве, практика спортивного взаимодействия носит устойчивый и многоплановый характер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, ежегодно калининградские спортсмены участвуют в знаковых турнирах на территории Беларуси, активно развивается сотрудничество в сфере подготовки спортивного резерва и профессионального спорта.

Отмечается, что в составах ведущих калининградских команд — «Балтики» и «Локомотива» — выступают спортсмены из Беларуси, работают белорусские специалисты.

В 2025 году на спортивных площадках Калининградской области было проведено пять совместных турниров. За первое полугодие 2026 года спортсмены региона приняли участие в семи соревнованиях на территории Беларуси.

Сотрудничество и взаимодействие будет продолжаться.

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