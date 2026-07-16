Почетных доноров чествовали в Ростове

— Порядка 10 лет занимаемся популяризацией этого движения и привлечением новых доноров. В этот раз присутствуем на мероприятии, где чествуем новых почетных доноров. Это не просто моральное вознаграждение, но и материальное, что тоже достаточно важно в наше время, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты РФ Александр Нечушкин.