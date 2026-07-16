Работа транспорта изменится на время матча Суперкубка в Нижнем Новгороде

С 17:00 до 20:00 будет усилена работа маршрутов на улицах Карла Маркса, Советской и Самаркандской, отмечается в сообщении. По завершении матча на ближайших к стадиону остановках пассажиров будут ждать автобусы № 41, 67, 7, 3, 43, 71, 90, 26, 43, 61, 45 и 87. Интервал движения на маршруте № 24 составит до 10 минут.