В Крыму завершают реконструкцию моста через реку Альму

Общая протяженность сооружения составляет 60,2 м. Специалисты уже смонтировали балки пролетных строений, установили все опорные конструкции, перильное и барьерное ограждение, уложили асфальт на проезжей части, обустроили тротуары для пешеходов и переходные плиты. Сейчас они строят локальные очистные сооружения, приводят в порядок подходы к мосту, укрепляют обочины. В планах нанести разметку и установить знаки. Работы намерены завершить в этом году.