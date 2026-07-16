В Крыму завершают реконструкцию моста через реку Альму

Работы по реконструкции переправы через реку Альму в Бахчисарайском районе Республики Крым выполнены на 87%, сообщили в региональном министерстве транспорта. Объект обновляют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность сооружения составляет 60,2 м. Специалисты уже смонтировали балки пролетных строений, установили все опорные конструкции, перильное и барьерное ограждение, уложили асфальт на проезжей части, обустроили тротуары для пешеходов и переходные плиты. Сейчас они строят локальные очистные сооружения, приводят в порядок подходы к мосту, укрепляют обочины. В планах нанести разметку и установить знаки. Работы намерены завершить в этом году.
Обновление моста особенно важно для жителей поселка Почтовое, а также сел Севастьяновка, Тополи и Скалистое. Через него можно добраться к социально значимым объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.