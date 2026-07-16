В Крыму за две недели подано более 400 заявлений на регистрацию брака

Ранее мы писали, что крымская пара расписалась на всероссийском свадебном фестивале в Москве. Их история началась за школьной партой — они учились в одном классе. После выпуска пути разошлись: Полина уехала в Москву, Владимир поступил в вуз в Севастополе. Но через четыре года судьба свела их снова. Девушка вернулась в Крым, молодые люди начали пересекаться на волонтерских мероприятиях и формах. Они поняли, что смотрят в одну сторону, и начали встречаться. Подробнее узнать об их истории можно здесь.