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В Крыму за две недели подано более 400 заявлений на регистрацию брака

Средний возраст женихов и невест в Крыму составил 27−34 года.

Источник: Аргументы и факты

За последние две недели в Крыму зарегистрировано 421 заявление о заключении брака. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РК.

Чаще всего заявление подавали в ЗАГСах Симферополя, Ялты, Керчи и Симферопольского района.

Средний возраст невест составил 27−29 лет, а женихов — 32−34 года. Среди подающих заявления были как совсем молодые пары (18 и 19 лет, 18 и 20 лет), так и представители старшего поколения (74 и 53 года, 72 и 68 лет, 73 и 62 года).

Ранее мы писали, что крымская пара расписалась на всероссийском свадебном фестивале в Москве. Их история началась за школьной партой — они учились в одном классе. После выпуска пути разошлись: Полина уехала в Москву, Владимир поступил в вуз в Севастополе. Но через четыре года судьба свела их снова. Девушка вернулась в Крым, молодые люди начали пересекаться на волонтерских мероприятиях и формах. Они поняли, что смотрят в одну сторону, и начали встречаться. Подробнее узнать об их истории можно здесь.

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