В Крыму за две недели подано более 400 заявлений на регистрацию брака

Чаще всего заявление подавали в ЗАГСах Симферополя, Ялты, Керчи и Симферопольского района.
Средний возраст невест составил 27−29 лет, а женихов — 32−34 года. Среди подающих заявления были как совсем молодые пары (18 и 19 лет, 18 и 20 лет), так и представители старшего поколения (74 и 53 года, 72 и 68 лет, 73 и 62 года).
Ранее мы писали, что крымская пара расписалась на всероссийском свадебном фестивале в Москве. Их история началась за школьной партой — они учились в одном классе. После выпуска пути разошлись: Полина уехала в Москву, Владимир поступил в вуз в Севастополе. Но через четыре года судьба свела их снова. Девушка вернулась в Крым, молодые люди начали пересекаться на волонтерских мероприятиях и формах. Они поняли, что смотрят в одну сторону, и начали встречаться. Подробнее узнать об их истории можно здесь.