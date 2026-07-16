В Бугульме Татарстана реконструируют мост на улице Сокольской

Мост через реку Бугульминку, расположенный на улице Сокольской в городе Бугульма Республики Татарстан, реконструируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в аппарате совета Бугульминского муниципального района.
Сейчас мастера приступили к демонтажным работам на объекте, также они уже обрезали и спилили деревья и убрали лишнюю растительность. В планах — уложить новое асфальтовое покрытие, смонтировать современное освещение, преобразить прилегающую территорию и обустроить тротуары. Завершить этот проект планируется в ноябре текущего года.
На период ремонта движение полностью перекрыто. Сейчас для автомобилистов предусмотрен объезд по улицам Казанская и Гончарова, а пешеходы могут воспользоваться мостом на Сокольской горе с выходом на улицу Краснослободскую.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.