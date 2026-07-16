В Бугульме Татарстана реконструируют мост на улице Сокольской

Сейчас мастера приступили к демонтажным работам на объекте, также они уже обрезали и спилили деревья и убрали лишнюю растительность. В планах — уложить новое асфальтовое покрытие, смонтировать современное освещение, преобразить прилегающую территорию и обустроить тротуары. Завершить этот проект планируется в ноябре текущего года.