Аграрии Ростовской области собрали 54% объема топлива для уборки

Топливные компании Ростовской области подтвердили наличие заявленных объёмов нефтепродуктов для уборочной кампании. По данным пресс‑службы минсельхозпрода региона, на текущий момент в области накоплено 70 тысяч тонн дизельного топлива — это порядка 54% от необходимого для уборки объёма.