Аграрии Ростовской области собрали 54% объема топлива для уборки

Топливные компании Ростовской области подтвердили наличие заявленных объёмов нефтепродуктов для уборочной кампании. По данным пресс‑службы минсельхозпрода региона, на текущий момент в области накоплено 70 тысяч тонн дизельного топлива — это порядка 54% от необходимого для уборки объёма.
Поставки горюче‑смазочных материалов (ГСМ) региональным операторам продолжаются. Если аграриям требуется приобрести заявленные объёмы топлива либо скорректировать их, необходимо обращаться в районные управления сельского хозяйства по месту нахождения хозяйства.
В ведомстве пояснили, что рост цен на бензин для сельхозпроизводителей обусловлен внеплановыми остановками и снижением производительности ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Для обеспечения бесперебойной работы в период уборочной кампании минсельхозпрод подчёркивает важность формирования у хозяйств достаточного запаса топлива. Совместно с правительством региона ведомство принимает меры по стабилизации ситуации и рекомендует сельхозпроизводителям использовать все имеющиеся ёмкости для хранения ГСМ.