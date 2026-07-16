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Аграрии Ростовской области собрали 54% объема топлива для уборки

Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода.

Топливные компании Ростовской области подтвердили наличие заявленных объёмов нефтепродуктов для уборочной кампании. По данным пресс‑службы минсельхозпрода региона, на текущий момент в области накоплено 70 тысяч тонн дизельного топлива — это порядка 54% от необходимого для уборки объёма.

Поставки горюче‑смазочных материалов (ГСМ) региональным операторам продолжаются. Если аграриям требуется приобрести заявленные объёмы топлива либо скорректировать их, необходимо обращаться в районные управления сельского хозяйства по месту нахождения хозяйства.

В ведомстве пояснили, что рост цен на бензин для сельхозпроизводителей обусловлен внеплановыми остановками и снижением производительности ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Для обеспечения бесперебойной работы в период уборочной кампании минсельхозпрод подчёркивает важность формирования у хозяйств достаточного запаса топлива. Совместно с правительством региона ведомство принимает меры по стабилизации ситуации и рекомендует сельхозпроизводителям использовать все имеющиеся ёмкости для хранения ГСМ.