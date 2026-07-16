В Хабаровском крае прошла эстафета «Знамя спорта»

Спортивная инфраструктура района включает 16 объектов в сельской местности: стадион, три спортивных зала (в селе имени Полины Осипенко, селе Бриакан, посёлке Херпучи), площадку для сдачи нормативов ГТО (открыта в текущем году), а также тренажёрные залы и уличные спортивные площадки. До конца года в муниципалитете намерены провести 37 мероприятий, рассчитанных на 1,3 тысячи человек.