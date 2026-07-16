В Волгограде с Комсомольского моста снимают уродующие его экраны

В итоге пешеходные тротуары превратились фактически в тоннели, в которых не было видно ни улицы, ни проезжей части. Также серый пластик внизу и прозрачный вверху экранов постоянно покрывался пылью и грязью, из-за чего расположенный в центре Волгограда путепровод выглядел очень неряшливо. Попытки отмыть защитные экраны, которые периодически предпринимали коммунальщики, ситуацию не спасали. Сам путепровод со временем вновь стал требовать ремонта, хотя бы косметического.