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Прокуратура потребовала признать незаконным воронежское кафе «Форт»

Постройку могут признать самовольной и снести.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура требует признать воронежское кафе «Форт» на Заставе незаконным. Ведомство добивается пересмотра решения Ленинского райсуда 2007 года о признании права собственности на самовольно возведенную постройку на улице Донбасской.

Воронежской областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры области о пересмотре того решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

— Дело направлено на новое рассмотрение, в рамках которого с учетом представленных доказательств будет дана оценка всем обстоятельствам возникновения права собственности на объект недвижимости, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.