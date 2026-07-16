«Пропал у дома, а тело нашли в парке в пруду». Четырехлетний ребенок погиб в Ивановском районе

В 17.25 местный житель позвонил спасателям и сообщил, что обнаружил утонувшего ребенка в пруду. Мужчина находился в парке агрогородка рядом с искусственным водоемом и обнаружил на поверхности воды тело ребенка, примерно в двух метрах от берега. Сельчанин самостоятельно достал утонувшего мальчика из пруда.