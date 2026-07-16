«Пропал у дома, а тело нашли в парке в пруду». Четырехлетний ребенок погиб в Ивановском районе

В Ивановском районе погиб ребенок 2022 года рождения. Подробности трагедии сообщили в ОСВОД.
Несчастный случай произошел в среду, 15 июля. Как предварительно установлено, примерно в 15.20 местная жительница была рядом с домом со своим сыном. Женщина зашла в дом, чтобы взять сменные вещи для ребенка, а когда вышла — малыш пропал.
Мать сразу же начала поиски. Она обыскала придомовую территорию, а когда не обнаружила сына, села на велосипед и поехала искать мальчик на территории агрогородка.
В 17.25 местный житель позвонил спасателям и сообщил, что обнаружил утонувшего ребенка в пруду. Мужчина находился в парке агрогородка рядом с искусственным водоемом и обнаружил на поверхности воды тело ребенка, примерно в двух метрах от берега. Сельчанин самостоятельно достал утонувшего мальчика из пруда.
Проводится проверка.
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