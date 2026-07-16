Комитеты СФ одобрили Алексея Цуканова на пост прокурора Нижегородской области

Четыре комитета Совета Федерации на совместном заседании 16 июля одобрили кандидатуру Алексея Цуканова, предложенную президентом на должность прокурора Нижегородской области. Вопрос рассматривали комитеты по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике и МСУ, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.