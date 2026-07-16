Нижегородцы стали чаще интересоваться поездками в Антарктиду

Жители Нижегородской области всё чаще выбирают активный отдых вместо пляжного. Регион вошёл в топ‑25 субъектов РФ по интересу к приключенческому туризму: трафик на сайты с необычными турами вырос на 15%, а каждое седьмое летнее путешествие по России — это активный отдых. Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.