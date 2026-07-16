Нижегородцы стали чаще интересоваться поездками в Антарктиду

Жители Нижегородской области всё чаще выбирают активный отдых вместо пляжного. Регион вошёл в топ‑25 субъектов РФ по интересу к приключенческому туризму: трафик на сайты с необычными турами вырос на 15%, а каждое седьмое летнее путешествие по России — это активный отдых. Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.
Особый интерес вызывает даже Антарктида: спрос на сложные экспедиции, включая это направление, вырос на 13%. Туристы также активно смотрят маршруты на Дальний Восток — хотят увидеть северное сияние, китов, подняться на вулканы.
Пик планирования таких поездок пришёлся на апрель (трафик на 49% выше среднемесячного), а бронируют их в среднем за три месяца. Среди популярных направлений — Мурманская область, Карелия, Алтай, Байкал и другие. Заметно выросли бронирования в Якутии, Магаданской и Амурской областях. Средняя стоимость ночи в отеле — 6 300 рублей.
Ранее нижегородский туристический маршрут признали лучшим в России.