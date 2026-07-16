День города 2026 в Норильске. Полная программа мероприятий на 18 и 19 июля

В выходные, 18 и 19 июля 2026 года, Норильск с особым размахом отметит двойной праздник — День города и профессиональный День металлурга. Масштабные торжества под общим девизом «С днём рождения, любимый город!» охватят все районы Большого Норильска. Горожан ждут выставки производственной техники, спортивные состязания, квесты и концерты звезд.