День города 2026 в Норильске. Полная программа мероприятий на 18 и 19 июля

В выходные, 18 и 19 июля 2026 года, Норильск с особым размахом отметит двойной праздник — День города и профессиональный День металлурга. Масштабные торжества под общим девизом «С днём рождения, любимый город!» охватят все районы Большого Норильска. Горожан ждут выставки производственной техники, спортивные состязания, квесты и концерты звезд.
На krsk.aif.ru публикуем полную программу праздничных мероприятий.
Программа на 18 июля (суббота).
Центральный район.
Главной площадкой субботних торжеств станет центр города. Ожидаются спортивные события, ярмарки и музыкальные шоу.
10:00 — Старт традиционного «Забега Норникеля». Маршрут пройдет от стадиона «Заполярник» по улицам Богдана Хмельницкого, Пушкина и Ленинскому проспекту с финишем на стадионе, где состоится награждение победителей.
12:00 — 20:00 — Работа продовольственной ярмарки с товарами местных производителей и конкурсами (ул. Советская, 5).
12:00 — Открытие масштабной выставки производственной техники «Норильского никеля» и «Черногорской ГРК» (участок от пл. Гвардейской до пл. Октябрьской).
13:30 — «Пожарный кросс-фит» на стадионе «Заполярник». Зрелищные соревнования огнеборцев и выставка современной пожарной техники.
14:00 — 16:00 — Гала-концерт корпоративного фестиваля творчества «Корпорация звёзд».
16:00 — 16:45 — Выступление коллективов Дворца культуры Заполярного филиала.
16:45 — Официальное поздравление горожан с праздником.
17:00 — Главное событие дня: концерт популярной российской исполнительницы Мари Краймбрери. Певица представит яркое шоу и исполнит любимые хиты.
18:00 — 19:00 — Вечерний концерт творческих коллективов ДК Заполярного филиала.
Район Кайеркан (Центральная площадь).
Здесь развернется пространство для семейного отдыха и творчества.
13:00 — Открытие интерактивных площадок, фотозон, выставки-ярмарки рукоделия «Золотые руки», аттракциона «Самый смелый» и квиз-зоны «Литпарковка».
14:00 — «Городской пикник» от библиотеки № 10 и старт арт-площадки «Кайеркан 2.0», где можно будет порисовать мелками на асфальте.
14:00 — Специальный концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина с уникальной программой «ЭНЕРГИЯ РОКА» (мировые и российские рок-хиты на народных инструментах).
15:00 — Интерактивная программа «Счастливый норильчанин» с лотереей, розыгрышем призов и выступлениями местных вокальных коллективов.
Снежногорск (Площадь Первых Гидростроителей).
В Снежногорске пройдет душевная программа «Нас объединил — Север!». Ожидаются танцы на открытой площадке, дворовые игры для взрослых и активности для детей. Особым подарком станет показ документального фильма 1985 года «История одной любви» о первооткрывателях Норильска — геологе Николае Урванцеве и его жене Елизавете.
19 июля (воскресенье): народные игры, байкеры и уличный фестиваль кино.
Центральный район.
Второй день праздника будет посвящен народным традициям, истории города и культуре.
11:00 — 19:00 — День открытых дверей в Музее Норильска (Ленинский пр., 14). Гостей ждет квест по выставкам с сувенирами и фотовыставка «ТаймырФотоГода-2026». Также бесплатным будет вход в художественную галерею (ул. Талнахская, 78).
12:00 — Турнир по «Русской мини-лапте» на стадионе «Заполярник».
12:00 — 14:00 — Виртуальные экскурсии и мастер-классы по созданию магнитов в фойе кинокомплекса «Родина».
14:00, 15:00 и 16:00 — Исторический квест по старейшему кинотеатру города «Родина. Сеанс, которого нет в афише».
14:00 — 17:00 — Фестиваль русских народных игр (пл. Гвардейская). На 15 площадках команды сразятся в ловкости и силе. Регистрация начнется в 13:30. Команда-победитель представит Норильск в краевом финале в Дивногорске.
14:00 — Выставка техники от мотоклуба «Ночные Волки» и «Черногорской ГРК». Параллельно весь день на Комсомольской площади будут идти творческие выступления, интерактивы и «Парад невест».
17:00 — Концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина.
Вечер — Завершит праздник традиционный «Фестиваль уличного кино», в рамках которого зрителям покажут семейный фильм «Царевна-лягушка 2».
Район Талнах (Площадь Горняков).
Жителей рудной столицы также ждет насыщенная программа с живой музыкой и интерактивами.
14:00 — Концерт вокалистов и творческих коллективов «Горжусь тобой, Норильск!».
14:30 — Грандиозное выступление Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина с программой «ЭНЕРГИЯ РОКА».
15:30 — Шоу мыльных пузырей от команды «Шалуны» для самых маленьких.
Весь день — Работа фотолокации «Признайся городу в любви!», мастер-классы «Норильский сувенир» и познавательная краеведческая викторина от Талнахской городской библиотеки.
Напомним, также у нас есть официальные и личные поздравления с Днем металлурга 2026.