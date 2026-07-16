Афиша Калининграда: фестивали, День мёда, рок на пирсе

В Калининградской областной юношеской библиотеке проведут семейный праздник «Вечёрка в Маяковке» (6+). «Вместе мы создадим большой живой круг, наполненный теплом, смехом и дружеским общением. Познакомимся с традиционными русскими парно-бытовыми танцами — они простые, веселые и разучиваются буквально за минуту! Поиграем в старинные народные игры, которые увлекут и детей, и взрослых», — приглашают организаторы. Начало — в 16:00.