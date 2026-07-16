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Более 4 млн мальков выпустят в водоёмы Нижегородской области в 2026 году

Уже выпущено свыше 660 тыс. особей, в том числе более 4 тыс. молоди стерляди и 635 тыс. личинок щуки в Чебоксарское водохранилище, тысяча мальков толстолобика в Оку и свыше 20 тыс. молоди стерляди в Горьковское водохранилище.

Источник: Время

Нижегородская область планирует выпустить в водоёмы более 4 млн молоди рыб в 2026 году. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира: общий план — 4,05 млн экземпляров в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

По словам министра Романа Воробьёва, уже выпущено свыше 660 тыс. особей, в том числе более 4 тыс. молоди стерляди и 635 тыс. личинок щуки в Чебоксарское водохранилище, тысяча мальков толстолобика в Оку и свыше 20 тыс. молоди стерляди в Горьковское водохранилище. Эти мероприятия направлены на восстановление и увеличение естественной популяции, улучшение экологического состояния водоёмов и поддержку устойчивого развития промышленного и любительского рыболовства.

Зарыбление проводится в соответствии с Правилами организации искусственного воспроизводства и Планом по зарыблению, утверждённым Федеральным агентством по рыболовству. Контроль за выполнением работ осуществляет отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Нижегородский отдел Рыбоохраны напоминает, что хозяйствующие субъекты обязаны возмещать в натуральном выражении вред, причинённый водным биологическим ресурсам. К организациям, которые являются источниками загрязнения и не выполнили обязательства по зарыблению, будут применены санкции, включая принуждение к выполнению установленных требований.

В 2026 году в рамках компенсационных мероприятий, в том числе за счёт собственных средств предприятий, уже выпущено более 1 млн мальков и личинок. Работы по зарыблению продолжатся до сентября.

Ранее сообщалось, что 188 нерестовых гнезд установлены на Горьковском водохранилище.