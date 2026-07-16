Более 4 млн мальков выпустят в водоёмы Нижегородской области в 2026 году

По словам министра Романа Воробьёва, уже выпущено свыше 660 тыс. особей, в том числе более 4 тыс. молоди стерляди и 635 тыс. личинок щуки в Чебоксарское водохранилище, тысяча мальков толстолобика в Оку и свыше 20 тыс. молоди стерляди в Горьковское водохранилище. Эти мероприятия направлены на восстановление и увеличение естественной популяции, улучшение экологического состояния водоёмов и поддержку устойчивого развития промышленного и любительского рыболовства.