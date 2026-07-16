Pew Research: отношение к Китаю в мире стало лучше, чем к США

Китай впервые за долгие годы обогнал США по позитивному восприятию в мире, а Си Цзиньпину люди в разных странах стали больше доверять, чем Дональду Трампу. К таким выводам пришли эксперты американского аналитического центра Pew Research Center. В опросе приняли участие более 42 тысяч человек из 36 стран мира.