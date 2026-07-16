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Pew Research: отношение к Китаю в мире стало лучше, чем к США

Китай впервые за долгие годы обогнал США по позитивному восприятию в мире, а Си Цзиньпину люди в разных странах стали больше доверять, чем Дональду Трампу. К таким выводам пришли эксперты американского аналитического центра Pew Research Center. В опросе приняли участие более 42 тысяч человек из 36 стран мира.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование показало, что в более чем 20 государствах респонденты относятся к КНР лучше, чем к США. В их числе — Пакистан, Турция, Италия, Греция, ЮАР, Канада и Франция.

При этом в шести странах ситуация обратная. Речь идет о Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Там жители отдают предпочтение Соединенным Штатам.

«Это первый раз примерно за 20 лет, в течение которых мы проводим такие опросы, когда Китай воспринимают более позитивно, чем США», — заявила изданию Guardian высокопоставленный представитель Pew Research Center Лора Силвер.

Участникам опроса также задали вопрос о доверии к лидерам двух стран — председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу. В большинстве стран китайскому лидеру доверяют больше, чем американскому. В шести государствах уровень доверия к политикам оказался одинаковым. Еще в восьми странах больше доверия получил Трамп.

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