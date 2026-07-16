Pew Research: отношение к Китаю в мире стало лучше, чем к США

При этом в шести странах ситуация обратная. Речь идет о Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Там жители отдают предпочтение Соединенным Штатам.
«Это первый раз примерно за 20 лет, в течение которых мы проводим такие опросы, когда Китай воспринимают более позитивно, чем США», — заявила изданию Guardian высокопоставленный представитель Pew Research Center Лора Силвер.
Участникам опроса также задали вопрос о доверии к лидерам двух стран — председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу. В большинстве стран китайскому лидеру доверяют больше, чем американскому. В шести государствах уровень доверия к политикам оказался одинаковым. Еще в восьми странах больше доверия получил Трамп.