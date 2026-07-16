На участке трассы Воля — Сомово в Воронежской области наладят освещение

Современную систему наружного освещения настроят на участке трассы Воля — Сомово в Воронежской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
На этом объекте высокая интенсивность транспортного потока. В связи с этим наличие полноценной и современной системы наружного освещения там особенно важно. Подчеркивается, что ранее на участке ее не было.
«Новая линия освещения протяженностью 2,6 километра пройдет в Новоусманском районе в границах поселка Шуберское. Данная межмуниципальная дорога соединяет населенные пункты, обеспечивая движение в направлении поселка Сомово и города Воронежа. Современные светодиодные светильники в новом наружном освещении будут гораздо экономичнее и долговечнее обычных аналогов, что, конечно же, положительно скажется на безопасности дорожного движения», — отметил ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля подразделения Министерства дорожной деятельности Воронежской области «Дорожное агентство» Олег Ларичев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.