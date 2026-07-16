Более 100 домов Лесосибирска перевели на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

«Это постоянная грязь, сажа и зола: два ведра засыпал — два ведра золы выгребал, а снег во дворе был чёрным. Новым котлом пока не пользовался в полную силу — его только запустили после монтажа, а на улице жара. Но соседи уже отмечают, что с этим оборудованием таких проблем нет. Теперь тепло регулируется автоматически, в доме чисто, а топливо загружать нужно гораздо реже», — сказал Игорь.