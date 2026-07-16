Более 100 домов Лесосибирска перевели на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске 105 частных домов уже перевели на экологичные системы отопления в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Новые котлы жителям устанавливают бесплатно.
Современное оборудование оснащено системой порционной подачи топлива, благодаря чему оно полностью сгорает при высокой температуре. Это позволяет сократить количество вредных выбросов, а также уменьшить образование золы и сажи.
Житель Лесосибирска Игорь Латфулин рассказал, что раньше пользовался котлом с ручной загрузкой, из-за которого приходилось постоянно убирать золу и сажу.
«Это постоянная грязь, сажа и зола: два ведра засыпал — два ведра золы выгребал, а снег во дворе был чёрным. Новым котлом пока не пользовался в полную силу — его только запустили после монтажа, а на улице жара. Но соседи уже отмечают, что с этим оборудованием таких проблем нет. Теперь тепло регулируется автоматически, в доме чисто, а топливо загружать нужно гораздо реже», — сказал Игорь.
Первые котлы в Лесосибирске начали устанавливать этой весной. Благодаря экономии средств число домов, которые переведут на новое отопление до конца года, превысит 300.
«Программа “Чистый воздух” вызвала большой интерес у местных жителей. Они подали свыше 800 заявок — приём продолжается, формируются списки для перевода домов на следующий год. Поскольку в Лесосибирске широко используют древесное топливо, красноярские производители разработали для таких территорий специальные котлы. Оборудование работает как на угле, так и на пеллетах и соответствует всем экологическим стандартам», — отметила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
К 2028 году на экологичные системы отопления планируется перевести более тысячи частных домов Лесосибирска.
Добавим, работа по переводу частных домов на экологичные системы отопления ведётся и в других городах региона. В этом году в Лесосибирске, Красноярске, Ачинске и Минусинске планируется установить новое оборудование примерно в 1800 частных домах.