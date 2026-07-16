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Сотрудники природного парка Ергаки стали свидетелями охоты медведя на оленят

Сотрудники природного парка Ергаки в труднодоступных районах и в зоне особой охраны организовали три солонца и установили фотоловушки для фиксации.

Сотрудники природного парка Ергаки в труднодоступных районах и в зоне особой охраны организовали три солонца и установили фотоловушки для фиксации активности лесного северного оленя и непрерывного мониторинга популяции краснокнижного животного. Полученные данные помогают нам лучше понять состояние группировки и шаг за шагом выстраивать эффективную стратегию защиты этого редкого вида, — считают в дирекции парка Ергаки. Видеокамеры и солонцы установлены, в частности, в районе Араданского и Куртушубинского хребтов. Как отмечают специалисты, основной угрозой популяции лесного северного оленя в Ергаках является бурый медведь. Инспекторы были свидетелями охоты хищника на оленят.