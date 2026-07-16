В Красноярском крае за полгода построили 654 тыс. квадратных метров жилья

Индивидуальные дома чаще всего возводят в Красноярске, Емельяновском, Сосновоборском, Минусинском, Манско-Уярском и Енисейском округах, а также в Дивногорске. В крае также строят 630 индивидуальных домов с использованием эскроу-счетов. В этом случае деньги покупателей хранятся на специальном счете и становятся доступны подрядчику только после завершения строительства.