В Красноярском крае за полгода построили 654 тыс. квадратных метров жилья

За первое полугодие 2026 года в Красноярском крае ввели в эксплуатацию 654 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Большую часть составили индивидуальные дома, их построили на 428 тыс. квадратных метров. Еще 226 тыс. квадратных метров пришлось на многоквартирные дома. Активнее всего жилье строили в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске.
Индивидуальные дома чаще всего возводят в Красноярске, Емельяновском, Сосновоборском, Минусинском, Манско-Уярском и Енисейском округах, а также в Дивногорске. В крае также строят 630 индивидуальных домов с использованием эскроу-счетов. В этом случае деньги покупателей хранятся на специальном счете и становятся доступны подрядчику только после завершения строительства.
В 2026 году по программе «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируют построить не менее 1 млн квадратных метров жилья.