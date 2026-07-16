Суд отказал кипрской компании во взыскании $169 тысяч с ростовского «Рандара»

Спор возник вокруг поставок порожних контейнеров из портов Вьетнама, Саудовской Аравии и ОАЭ в Новороссийск. Истец настаивал на том, что предоставил оборудование по заявкам «Рандара», однако получил оплату лишь частично. В первой инстанции ответчик предъявил встречный иск о признании договора незаключённым — в связи с использованием факсимиле подписи со стороны истца, — но впоследствии от этих требований отказался.