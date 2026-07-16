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В Перми на вокзале из-за задержек поездов застряли сотни пассажиров

Некоторые составы задерживаются н6а 12 часов.

Сотни пассажиров застряли на вокзале Пермь II из-за задержек пассажирских поездов, сообщает читательница perm.aif.ru.

По данным табло прибытия, поезд № 73 Тюмень — Санкт-Петербург опаздывает на 12 часов, № 69 Чита — Москва — также на 12, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург — на 12, № 109 Новый Уренгой — Москва задерживается на 4 часа 20 минут. Поезд № 1 Владивосток — Москва отстаёт от графика на 5 часов 2 минуты, № 85 Серов — Москва — на 5 часов 4 минуты. Задерживаются и пригородные составы.

«Жду поезд на вокзале пятый час. Залы ожидания переполнены, люди в прямом смысле сидят на своих чемоданах», — поделилась с сайтом perm.aif.ru пермячка Елизавета.

Напомним, задержки связаны со сходом грузового поезда с рельсов на перегоне Кишерть — Шумково. Подробнее об инциденте, случившемся в ночь на 16 июля — в материале сайта perm.aif.ru.