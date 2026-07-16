Красноярцев приглашают на раскопки стоянки каменного века «Усть-Базаиха-2»

Это стоянка каменного века в черте города, которой примерно 40 тысяч лет. Здесь оставили свои следы люди, которые жили бок о бок с мамонтами. Посмотреть на раскопки, находки, работу археологов и узнать об истории знакового для Красноярска места могут все желающие. Посетителям расскажут, как люди охотились, строили жилища и выживали в суровых условиях. Археологи поделятся загадками, которые подарил им этот памятник. Исследователям еще предстоит их разгадать. Но самое интересное — гости при желании смогут попробовать себя в роли археологов. Им разрешат немного поработать на раскопе рядом с учеными и своими руками помочь в исследовании.