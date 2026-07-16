С чем связана вырубка деревьев в Ростове-на-Дону

В последнее время в Ростовской области участилась вырубка деревьев. Корреспонденты aif.ru разбирались, с чем это связано.
Вырубку объясняют необходимостью обеспечить безопасность горожан: например, недавно из-за непогоды на улице Красноармейской дерево упало на автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Поэтому аварийные, больные и сухие деревья специалисты считают нужным удалять.
Сейчас плановые работы идут на улице Береговой: там планируют убрать 28 тополей и провести обрезку свыше 70 насаждений. Кроме того, точечный снос деревьев ведется в переулке Госпитальном, а также на улицах Дачной и Тимошенко. Масштабные работы развернулись и в Щепкинском лесу: там вырубают более четырех тысяч деревьев. Часть из них признана сухостоем, остальные подлежат санитарной обрезке. Еще 178 деревьев ждет омолаживающая обрезка — такая мера должна помочь кронам восстановиться и стимулировать рост новых побегов.
Несмотря на обоснованность подобных мер, старожилы не могут скрыть огорчения, вспоминая, каким зеленым был город несколько десятилетий назад. По мнению директора общественной организации «Экоправо», кандидата геологических наук Ирины Черкашиной, важно не просто критиковать любые работы с зелеными насаждениями, а подходить к вопросу взвешенно. Эксперт подчеркивает: городской зеленый фонд нуждается в обновлении, но этот процесс должен идти под контролем профессионалов.
В качестве примера Черкашина приводит ситуацию в парке Строителей, где деревья долгое время оставались без должного ухода (почти 30 лет). По результатам обследования, проведенного в 2025 году, 70 деревьев признали аварийными и рекомендовали к сносу. Всего в список попали 320 деревьев и саженцев. Среди них — каштаны, пострадавшие от минирующей моли, сосны с высохшими ветвями, ясени, пораженные жуками изумрудной златки, а также избыточная поросль. Черкашина уверена, чтобы не уничтожать здоровые насаждения, решения должны приниматься не по формальным инструкциям, а на основе экспертных оценок.
Однако опасения горожан не всегда оказываются напрасными. Так, в Ворошиловском районе разгорелся скандал из-за вырубки девяти здоровых вязов в охранной зоне родника возле церкви Сурб-Хач. Помимо сноса деревьев, на территории вырыли ямы. Градозащитница Елена Хатламаджиян зафиксировала происходящее на видео, а жители обратились в полицию.
Елена отмечает, что территория благоустраивается уже не первый год: горожане высаживают деревья, устанавливают лавочки, регулярно наводят порядок. По словам Хатламаджиян, работы велись на объекте XVIII века и их последствия могут негативно сказаться на состоянии исторического здания. При этом никаких признаков легальности работ (разрешительных документов, ограждения, информационного щита) замечено не было, а спиленные части деревьев беспорядочно валялись на участке.
После общественного резонанса замглавы Ростова Андрей Косенко сообщил, что работы в охранной зоне церкви Сурб-Хач приостановлены. В городской администрации подтвердили: по факту несогласованной обрезки составлен протокол об административном правонарушении.
Но общественники все равно направили заявления в правоохранительные органы и обратились к региональным властям. Горожане согласны, что убирать аварийные деревья необходимо, но настаивают: подобные работы должны проводиться прозрачно и общественность должна следить за этим.