С чем связана вырубка деревьев в Ростове-на-Дону

В качестве примера Черкашина приводит ситуацию в парке Строителей, где деревья долгое время оставались без должного ухода (почти 30 лет). По результатам обследования, проведенного в 2025 году, 70 деревьев признали аварийными и рекомендовали к сносу. Всего в список попали 320 деревьев и саженцев. Среди них — каштаны, пострадавшие от минирующей моли, сосны с высохшими ветвями, ясени, пораженные жуками изумрудной златки, а также избыточная поросль. Черкашина уверена, чтобы не уничтожать здоровые насаждения, решения должны приниматься не по формальным инструкциям, а на основе экспертных оценок.