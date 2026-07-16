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Жителя Белгорода судят за подготовку к теракту и государственную измену

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Белгорода. Следствие считает, что белгородец намеревался совершить в областном центре теракт. Об этом 16 июля рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Источник: Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Белгорода. Следствие считает, что белгородец намеревался совершить в областном центре теракт. Об этом 16 июля рассказали в прокуратуре Белгородской области.

По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями спецслужб Украины, после чего прошел обучение в Киеве «в целях осуществления террористической деятельности». Затем фигурант приехал в Белгород, где готовился к совершению террористического акта, но был задержан правоохранителями.

В обвинении перечислены четыре статьи:

государственная измена — ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы;

прохождение обучения для осуществления террористической деятельности — ст. 205.3 УК РФ, до пожизненного лишения свободы;

незаконное хранение взрывных устройств — ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы;

приготовление к совершению теракта — ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй западный окружной военный суд также рассмотрит уголовное дело о госизмене в отношении 21-летнего жителя Иркутской области. Молодого человека обвиняют в попытке перехода государственной границы в Белгородской области для вступления в террористическую военизированную украинскую организацию.

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