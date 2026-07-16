Талантливый химик из Иркутского политеха Василий Быков получил грант РНФ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Гранты РНФ выиграли восемь исследователей из Иркутска, среди которых Василий Быков — сотрудник молодёжной лаборатории фотофункциональных материалов, созданной совместно ИРНИТУ и ФИЦ «Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН».
На реализацию проекта «Мультифункциональные и переключаемые видимым светом пери-арилоксихиноны» талантливый химик получил 3 млн рублей (2026/28 гг.).
Кандидат химических наук Василий Быков подчеркивает, что пери-арилоксихиноны представляют большой интерес для фундаментальной науки. Они обладают редким сочетанием термической стабильности и способны переключаться между двумя состояниями под воздействием ультрафиолетового и видимого света. Например, эти соединения использовались для маскирования снимков, сделанных из космоса.
Пери-арилоксихиноны были описаны в единственной работе советских ученых (статья опубликована в одном из химических журналов 1973 году). При этом углубленное изучение фотохимических и химических свойств соединений не проводилось.
По словам Василия Быкова, задача ученых — изучить новые аспекты фотохимии пери-арилоксихинонов: «В настоящем проекте планируется изучение фотохромных свойств пери-арилоксихинонов, переключаемых исключительно видимым светом, а также мультифотохромных систем на их основе. Фотохромизм всех полученных в проекте соединений будет изучен методами ЯМР и электронной спектроскопии. Наиболее интересные соединения будем исследовать с помощью циклической вольтамперометрии и рентгеноструктурного анализа. Планирую опубликовать две научные статьи в ведущих российских и зарубежных изданиях. К научной работе будут подключены студенты».
Средства гранта РНФ пойдут на приобретение магнитных мешалок, химических реактивов и других расходных материалов, необходимых для проведения синтеза, а также на заработную плату для сотрудников научного коллектива.
Отметим, что Василий Быков в 2021 году окончил магистратуру ИРНИТУ, получив профессию пищевого технолога. Затем он поступил в аспирантуру Иркутского политеха и начал исследования в области органической химии. Молодой ученый восемь раз выступал на всероссийских и международных конференциях, выиграл стипендию Президента РФ. В соавторстве с научным руководителем лаборатории Андреем Львовым и молодыми коллегами он опубликовал статьи в высокорейтинговых международных изданиях Journal of the American Chemical Society и Chemistry — A European Journal.
В 2026 году политеховец защитил кандидатскую диссертацию. Автор научной работы получил фото- и химически устойчивые фотопереключаемые пери-арилоксихиноны, открыл новую динамическую ковалентную систему и впервые провел систематическое исследование строения этих соединений с помощью рентгеноструктурного анализа. Результаты исследований будут востребованы при создании новых материалов.
Василий Быков участвовал в научных проектах «Разработка функциональных фотопереключателей и материалов на их основе» (НОЦ «Байкал») и «Необратимая фотоперегруппировка диарилэтенов в полимерной химии» (грант РНФ).