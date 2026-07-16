Талантливый химик из Иркутского политеха Василий Быков получил грант РНФ

По словам Василия Быкова, задача ученых — изучить новые аспекты фотохимии пери-арилоксихинонов: «В настоящем проекте планируется изучение фотохромных свойств пери-арилоксихинонов, переключаемых исключительно видимым светом, а также мультифотохромных систем на их основе. Фотохромизм всех полученных в проекте соединений будет изучен методами ЯМР и электронной спектроскопии. Наиболее интересные соединения будем исследовать с помощью циклической вольтамперометрии и рентгеноструктурного анализа. Планирую опубликовать две научные статьи в ведущих российских и зарубежных изданиях. К научной работе будут подключены студенты».