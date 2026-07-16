Опыт «Норникеля» по созданию Центра научного волонтерства в нацпарке «Красноярские столбы» высоко оценила команда курорта «Роза Хутор»

Как отметил коммерческий директор курорта «Роза Хутор» Григорий Ботвинин: «Для нас опыт “Норникеля” и национального парка “Красноярские Столбы” — это наглядный пример того, как можно выстроить долгосрочное и взаимовыгодное партнерство бизнеса с особо охраняемой природной территорией. Мы видим, что создание инфраструктуры для научного волонтерства не только помогает сохранять биоразнообразие, но и формирует вокруг себя сообщество неравнодушных людей. Уверен, что этот подход станет важным ориентиром для нас в развитии собственных проектов на “Розе Хутор”».