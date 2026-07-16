Опыт «Норникеля» по созданию Центра научного волонтерства в нацпарке «Красноярские столбы» высоко оценила команда курорта «Роза Хутор»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В начале июля в Красноярске в Национальном парке «Красноярские столбы» открылся первый в России Центр научного волонтерства на заповедной территории. Проект реализовала компания «Норникель» вместе с фондом «Заповедное волонтерство».
Команда сочинского курорта «Роза Хутор» посетила Национальный парк «Красноярские Столбы» и познакомилась с уникальным проектом «Норникеля» — первым в России Центром научного волонтерства на особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Основной целью визита стало перенятие опыта выстраивания эффективного сотрудничества между бизнесом и национальным парком.
Как отметил коммерческий директор курорта «Роза Хутор» Григорий Ботвинин: «Для нас опыт “Норникеля” и национального парка “Красноярские Столбы” — это наглядный пример того, как можно выстроить долгосрочное и взаимовыгодное партнерство бизнеса с особо охраняемой природной территорией. Мы видим, что создание инфраструктуры для научного волонтерства не только помогает сохранять биоразнообразие, но и формирует вокруг себя сообщество неравнодушных людей. Уверен, что этот подход станет важным ориентиром для нас в развитии собственных проектов на “Розе Хутор”».
Напомним, Центр научного волонтерства на территории научно-познавательного комплекса «Нарым» призван объединить корпоративных волонтеров, городские сообщества, ученых и специалистов нацпарка. Пространство будет использоваться для проведения лекций, планирования исследовательской деятельности, а также здесь разместилась экспозиция лучших волонтерских практик.
Сотрудничество «Норникеля» с нацпарком «Красноярские Столбы» длится с 2018 года, когда началось совместное обустройство экотроп и смотровых площадок. Новый центр — следующий этап, который позволит усилить вклад волонтеров в заповедную науку и развитие экотуризма.