Таганрожец заключен под стражу за убийство знакомого

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, трагедия случилась 11 июля 2026 года у дома на улице Циолковского. В ходе конфликта подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 38‑летнего мужчину ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным — потерпевший умер на месте.