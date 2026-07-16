Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрожец заключен под стражу за убийство знакомого

Об этом сообщает региональный Следком.

В Таганроге расследуют убийство: 49‑летнего местного жителя подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения мужчине.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, трагедия случилась 11 июля 2026 года у дома на улице Циолковского. В ходе конфликта подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 38‑летнего мужчину ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным — потерпевший умер на месте.

Подозреваемого задержали сразу после преступления. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.