На территории «Ростех Арены» планируют оборудовать скейт-парк и памп-трек

Подрядчику предстоит благоустроить территорию по адресу: Солнечный бульвар, 25. В перечне работ демонтаж тротуаров и дорожек, пересадка деревьев, монтаж малых архитектурных форм скейт-парка и памп-трека. В их числе разгонные горки, степ ап, городской парапет и пирамиды, трамплины и прочее.