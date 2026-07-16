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В аэропорту Красноярск международные перелеты выросли на четверть

С начала 2026 года аэропорт Красноярск принял 459 тысяч пассажиров на международных направлениях.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тысяч пассажиров на международных направлениях — это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025-го, и рекордный показатель за всю историю воздушной гавани по итогам первого полугодия. Сейчас жители и гости края могут улететь в 11 стран мира.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что наиболее популярными международными направлениями стали Нячанг (75,5 тысячи человек), Пхукет (67,8 тысячи) и Ташкент (61,9 тысячи).

За полгода маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями. С января активно развивается авиасообщение с Китаем и Вьетнамом.

Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи квадратных метров жилья.