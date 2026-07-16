В аэропорту Красноярск международные перелеты выросли на четверть

С начала 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тысяч пассажиров на международных направлениях — это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025-го, и рекордный показатель за всю историю воздушной гавани по итогам первого полугодия. Сейчас жители и гости края могут улететь в 11 стран мира.