В поселке Мегет Приангарья построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Площадь нового одноэтажного здания составит 1,3 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 49 посетителей. Внутри предусмотрены универсальный игровой зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также тренажерный зал. На прилегающей территории планируется обустроить площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, беговые дорожки, организовать пешеходную зону, установить системы освещения и видеонаблюдения. Особое внимание уделят обеспечению комфортных условий для маломобильных посетителей: для них специально адаптируют гардеробные, душевые и санитарные комнаты, а входы оснастят пандусами.