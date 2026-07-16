В поселке Мегет Приангарья построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начали строить на месте бывшего стадиона «Луч» на улице Лучистая в поселке Мегет Иркутской области, сообщили в региональном министерстве спорта. Строительство проводят при поддержке госпрограммы «Спорт России».
На объекте уже начались земляные работы. Завершить возведение ФОКа планируется в конце 2027 года.
Площадь нового одноэтажного здания составит 1,3 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 49 посетителей. Внутри предусмотрены универсальный игровой зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также тренажерный зал. На прилегающей территории планируется обустроить площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, беговые дорожки, организовать пешеходную зону, установить системы освещения и видеонаблюдения. Особое внимание уделят обеспечению комфортных условий для маломобильных посетителей: для них специально адаптируют гардеробные, душевые и санитарные комнаты, а входы оснастят пандусами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.