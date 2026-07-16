В Архангельской области на 85% отремонтировали мост через реку Солзу

Мост через реку Солзу, расположенный на 34-м км автодороги Архангельск — Онега, отремонтировали на 85%. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Архангельской области.
Протяженность ремонтируемого объекта — более 66 м. Специалисты выполняют там устройство основания на подходах к обновленному объекту, параллельно монтируют барьерное ограждение. После этого будет открыто рабочее движение транспорта, а затем демонтируют временный объездной путь, по которому сейчас осуществляется проезд. Ввод моста в эксплуатацию намечен на ноябрь.
«Мост через Солзу — важное звено транспортной системы региона. Ход работ находится на постоянном контроле. Подрядчик идет с опережением графика. После выполнения всех мероприятий обновленный мост станет безопасным и комфортным для движения», — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.