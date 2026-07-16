В Архангельской области на 85% отремонтировали мост через реку Солзу

Протяженность ремонтируемого объекта — более 66 м. Специалисты выполняют там устройство основания на подходах к обновленному объекту, параллельно монтируют барьерное ограждение. После этого будет открыто рабочее движение транспорта, а затем демонтируют временный объездной путь, по которому сейчас осуществляется проезд. Ввод моста в эксплуатацию намечен на ноябрь.