Более 6 тыс. столичных школьников посетили 3 спортивно-патриотические смены

Свыше 6 тысяч учеников 7−10-х классов московских школ приняли участие в 3 сменах, организованных в 10 спортивно-патриотических лагерях, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Проведение таких мероприятий для детей отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В лагерях ребята изучили основы огневой, инженерной, строевой и туристской подготовки, оказания первой помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и использования аварийно-спасательного оборудования. Также для школьников организовали экскурсии, концерты, лекции, кинопоказы и встречи с ветеранами специальной военной операции.
Всего этим летом в 10 лагерях пройдут 6 двухнедельных смен. В них примут участие около 13 тыс. учащихся 7−10-х классов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Посещение смен для столичных школьников бесплатное. Предварительно ребята проходили конкурсный отбор.
«Лагеря открылись 1 июня и названы в честь выдающихся военачальников: “Жуков”, “Рокоссовский”, “Василевский”, “Конев”, “Суворов”, “Кутузов”, “Багратион”, “Нахимов”, а также “Чуйков” и “Ушаков”. Они расположены на западе Москвы, а также в Богородском, Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья. Партнерами образовательных программ выступают Минобороны и МЧС России», — отметили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.