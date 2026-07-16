В Нижнем Новгороде открылась выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия»

Юрий Косаговский — ключевая фигура второй волны русского авангарда и представитель неофициального искусства СССР; его работы хранятся в Третьяковской галерее и зарубежных коллекциях. В основе творческого метода художника — «рондизм», где круг служит символом гармонии и движения; критики отмечают в картинах Косаговского лёгкость, юмор и философскую глубину. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции и портреты, а также редкие ранние картины — например «Ландыши» (1967) и «Белые цветы» (1967).