В Нижнем Новгороде открылась выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия»

В Нижегородском художественном музее (НГХМ | Искусство XX века) открылась ретроспективная выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия», приуроченная к 85‑летию художника. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Экспозиция впервые представляет нижегородской публике около 50 живописных работ из собрания семьи мастера и галереи ArtMaison — от ранних экспериментов 1960—1970‑х годов до зрелых рондических композиций.
Юрий Косаговский — ключевая фигура второй волны русского авангарда и представитель неофициального искусства СССР; его работы хранятся в Третьяковской галерее и зарубежных коллекциях. В основе творческого метода художника — «рондизм», где круг служит символом гармонии и движения; критики отмечают в картинах Косаговского лёгкость, юмор и философскую глубину. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции и портреты, а также редкие ранние картины — например «Ландыши» (1967) и «Белые цветы» (1967).
Выставка сопровождается звуками фортепианных импровизаций автора, звучавших на международных фестивалях и в рамках программ ЮНЕСКО. Организаторы подчёркивают, что творчество Косаговского даёт ощущение «счастья бытия» и содержит уникальный визуальный язык, который музей намерен дальше показывать публике из своей обширной коллекции работ художника. Экспозиция работает в НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2) до 13 сентября.
Ранее сообщалось, что картины художниц мастерской Светланы Ворожейкиной можно посмотреть до 30 июля.
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