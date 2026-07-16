Нижегородские учёные создали программу, предсказывающую «смерть» сталебетонных конструкций

Нижегородские учёные из Нижегородского государственного архитектурно‑строительного университета (ННГАСУ) создали программный комплекс, который за считанные минуты на обычном компьютере с точностью до долей процента рассчитывает, когда и при какой нагрузке сталебетонная конструкция утратит несущую способность. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее такие оценки требовали дорогостоящих натурных испытаний или длительных ручных расчётов; теперь достаточно ввести параметры сечения и свойства материалов, чтобы получить график деформирования — от появления прогиба и трещин до момента, когда конструкцию уже нельзя эксплуатировать.
Ключевая особенность разработки — авторская методика, называемая геометрическим критерием потери несущей способности. В отличие от традиционных эмпирических подходов, этот критерий фиксирует порог условного разрушения однозначно, позволяя определить момент критических остаточных деформаций, даже если внешне конструкция остаётся целой. Программа формирует наглядную диаграмму деформирования и позволяет выгружать массив данных для проектной документации.
Проект предназначен для автоматизированного расчёта и проектирования сталебетонных конструкций и может интегрироваться в системы автоматизированного проектирования, которые применяются в строительной отрасли. По словам одного из авторов, заведующего кафедрой технологии строительства ННГАСУ, канд. техн. наук Олега Кондрашкина, инструмент уже прошёл апробацию на реальных данных и готов к внедрению в проектную практику.
В условиях ухода зарубежного инженерного ПО такие отечественные разработки усиливают технологический суверенитет и открывают новые возможности для строительной отрасли России. Команда ННГАСУ планирует продолжить работу: адаптировать комплекс для расчёта более сложных конструкций и расширить поддержку других типов композитных материалов. Разработка реализована в рамках стратегического проекта вуза «Цифровое строительство», входящего в программу «Приоритет‑2030».
Ранее сообщалось, что эксперты ННГАСУ выявили причину оползней в Нижегородской области.