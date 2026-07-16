Нижегородские учёные создали программу, предсказывающую «смерть» сталебетонных конструкций

Проект предназначен для автоматизированного расчёта и проектирования сталебетонных конструкций и может интегрироваться в системы автоматизированного проектирования, которые применяются в строительной отрасли. По словам одного из авторов, заведующего кафедрой технологии строительства ННГАСУ, канд. техн. наук Олега Кондрашкина, инструмент уже прошёл апробацию на реальных данных и готов к внедрению в проектную практику.