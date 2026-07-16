Нижегородский дерматолог Варенова предупредила о сыпи из-за петрушки

Нижегородские дачники могут столкнуться с воспалительной сыпью из-за обычной петрушки, предупреждает дерматолог Татьяна Варенова. Комментарием специалиста поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Сок этих растений резко повышает чувствительность кожи к солнцу. Это происходит из-за содержания в петрушке фуранокумаринов — веществ, которые ослабляют защиту от ультрафиолета.
Воспалительная сыпь развивается в течение суток после контакта. Такие же вещества есть в сельдерее, моркови, Пастернаке посевном, Руте душистой.
«Забудьте о кошении сорняков триммером без плотной одежды и маски. Леска триммера превращает стебли в мелкодисперсную пыль и разбрызгивает ядовитый сок на метры вокруг», — посоветовала Татьяна Варенова.
Напомним, врачи ПИМУ предупредили нижегородцев об опасности рыбы из Волги и Оки.