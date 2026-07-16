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4 миллиона мальков рыбы выпустят в нижегородские водоемы в 2026 году

Зарыбление помогает восстановить естественную популяцию рек и водохранилищ.

Источник: Живем в Нижнем

В 2026 году в водоемы на территории Нижегородской области выпустят более четырех миллионов мальков рыбы. Это необходимо для восстановления и наращивания естественной популяции, рассказали в минлесхозе региона.

На сегодняшний день в нижегородские водоемы выпустили более ­660 тысяч экземпляров рыбы: стерлядь, щука и толстолобик будут жить в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, а также в Оке.

Зарыбление в регионе проводится в соответствии с планами и по правилам Росрыболовства. Процесс контролируют сотрудники рыбоохраны.

Ранее мы рассказывали о том, где в Нижегородской области лучше всего ловить рыбу.