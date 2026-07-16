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Воронежцев стали реже кусать клещи

Недельный показатель понизился на 21 процент.

Источник: Комсомольская правда

1 671 жителя Воронежской области укусили клещи в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

При этом за неделю с 6 по 12 июля жертвами паукообразных кровопийцев стали 113 человек. По сравнению с предыдущей неделей клещи стали реже кусать воронежцев (на 21 процент). С 1 29 июня по 5 июля пострадали 143 жителя нашего региона.

В местах массового пребывания и отдыха населения специалисты обработали 1 544,6 гектара, в их числе 392,6 гектара в летних лагерях. При обследовании территорий клещи на обработанных территориях не обнаружены.

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