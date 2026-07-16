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Аэропорт Красноярска установил рекорд по международному потоку пассажиров

За первые шесть месяцев 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тыс. пассажиров на международных направлениях. Это рекордный показатель за всю историю аэропорта по итогам первого полугодия.

За первые шесть месяцев 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тыс. пассажиров на международных направлениях. Это рекордный показатель за всю историю аэропорта по итогам первого полугодия.

По сравнению с тем же периодом прошлого года международный пассажиропоток вырос на 23%. Тогда за границу через красноярский аэропорт вылетели и прилетели 372 тыс. человек. Рост связывают с высоким спросом на рейсы в Китай и Вьетнам. В первом полугодии пассажирам были доступны прямые перелеты в 11 стран: Китай, Вьетнам, Таиланд, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Армению и Монголию.

«В течение первого полугодия 2026 года маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми направлениями — Шанхаем и Данангом, а уже с 4 июля открылись прямые рейсы еще в один город Китая — Гуанчжоу. Так, сегодня пассажирам доступны прямые рейсы в города Китая: Пекин, Санью, Харбин, Тайюань, Маньчжурию, Шанхай и Гуанчжоу», — отметил генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.

В аэропорту также сообщили, что уже несколько лет ведут работу по развитию сотрудничества с Китаем: проводят переговоры с авиакомпаниями и аэропортами, встречи с туристической отраслью КНР и совместные проекты по продвижению Красноярского края.

Самыми популярными международными направлениями стали Нячанг, Пхукет и Ташкент. За полгода на направлении Нячанг обслужили 75,5 тыс. пассажиров, на Пхукет — 67,8 тыс., в Ташкент — 61,8 тыс. Также в топ-10 вошли Бангкок, Ош, Пекин, Санья, Алматы, Душанбе и Анталья.