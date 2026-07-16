Аэропорт Красноярска установил рекорд по международному потоку пассажиров

По сравнению с тем же периодом прошлого года международный пассажиропоток вырос на 23%. Тогда за границу через красноярский аэропорт вылетели и прилетели 372 тыс. человек. Рост связывают с высоким спросом на рейсы в Китай и Вьетнам. В первом полугодии пассажирам были доступны прямые перелеты в 11 стран: Китай, Вьетнам, Таиланд, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Армению и Монголию.