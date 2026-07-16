Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю

Сотрудник магазина снял с носа клиента очки и залил глаза перцем.

В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю, который возмутился очередью и длительным ожиданием. О случившемся в одном из супермаркетов города рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Пострадавшим оказался 62-летний местный житель. Он, как выяснили, стоял в очереди к кассе: ждал долго и выразил недовольство в адрес персонала. В ходе конфликта 37-летний продавец снял очки с покупателя и распылил ему в глаза перцовый баллон. Итог — химический ожог глаз.

Полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше