В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю

Пострадавшим оказался 62-летний местный житель. Он, как выяснили, стоял в очереди к кассе: ждал долго и выразил недовольство в адрес персонала. В ходе конфликта 37-летний продавец снял очки с покупателя и распылил ему в глаза перцовый баллон. Итог — химический ожог глаз.